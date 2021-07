Ue-Slovenia: premier Jansa, ripresa e resilienza sono priorità chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa e la resilienza dell'Unione europea saranno fra le priorità della presidenza slovena di turno dell'Unione. Lo ha detto oggi il premier sloveno Janez Jansa nel suo discorso presso il Parlamento europeo a Strasburgo. "Abbiamo già avviato mote attività sulle priorità chiave, ripresa e resilienza. Ci sono ancora molti passi da fare. Durante la presidenza tedesca è stato raggiunto un accordo storico, il Next generation Eu", ha detto Jansa aggiungendo che sono state pubblicate delle buone previsioni per la ripresa economica in Unione europea. "La Slovenia sarà tra i pionieri per crescita e bassa disoccupazione. Nel periodo della presidenza tedesca, il lavoro si è svolto in condizioni molto difficili. Abbiamo comunque affrontato delle sfide relative all'approvazione dei vaccini e tutto ciò è sfociato nel green pass. Abbiamo dimostrato che l'Ue è in grado di mettere in campo interventi importanti", ha detto Jansa. (segue) (Beb)