Ue-Slovenia: premier Jansa, ripresa e resilienza sono priorità chiave (2)

- Le priorità si collocano su ripresa e resilienza post-pandemia, ha osservato Jansa, ma anche sul dibattito sul futuro dell'Unione. "Speriamo tutti che questi sei mesi possano rappresentare una transizione per lasciarci alle spalle la crisi e concentrarci sui problemi strategici. Questo dipende anche dalla nostra capacità di far utilizzare i vaccini alla nostra popolazione, per poter questo autunno tornare alla normalità e concentraci sulle sfide chiave", ha detto il premier sloveno Jansa. (Beb)