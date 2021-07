Sanità: Gelmini, valorizzare medicina territoriale, assistenza domiciliare e cure intermedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo uscire dalla nostra visione “ospedalecentrica” del sistema sanitario, e andare verso la valorizzazione della medicina territoriale, dell’assistenza domiciliare, della telemedicina e delle cure intermedie. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenuta oggi al Forum Liguria 2030 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Dobbiamo valorizzare e rafforzare il ruolo dei medici del territorio, pensando alla ricerca e all’innovazione anche nell’ambito delle cure e della sanità: in questo senso sarà fondamentale puntare sulla formazione del capitale umano”, ha detto, aggiungendo che rafforzando la sanità migliorano la qualità della vita e l’attrazione del turismo. “Da parte del governo c’è la piena determinazione a collaborazione con le istituzioni, con l’obiettivo di trovare una sintesi e correre per rispettare le scadenze del 2026”, ha detto.(Rin)