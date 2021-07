Ue: premier Jansa, vedute diverse tra partiti, ma si potrà trovare terreno comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono delle differenze di vedute tra i partiti europei sul futuro dell'Europa, ma si potrà trovare un terreno comune solo se nessuno viene escluso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa. Lo ha detto in conferenza stampa il premier sloveno Janez Jansa. "Per me tutti i gruppi parlamentari del Parlamento europeo dove siedono rappresentanti eletti hanno pari legittimità", ha detto. "Vi sono diverse opinioni certo in merito al futuro dell'Ue e alle idee in materia. In questa conferenza che ci sarà c'è spazio anche per la discordia, per opinioni dissonanti, alla fine troveremo un consenso. Ci saranno dibattiti che sfoceranno in un consenso e che ci permetteranno di individuare in quali ambiti potremo fare passi avanti. Ma se escludiamo a priori dei soggetti dal dibattito, l'esito non sarà positivo", ha spiegato Jansa. (segue) (Beb)