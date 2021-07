Ue: premier Jansa, vedute diverse tra partiti, ma si potrà trovare terreno comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho avuto tempo di leggere questo manifesto" siglato dai partiti di destra europei da Fidesz al gruppo dei conservatori e riformisti europei (Ecr) a Identità e Democrazia (Id). "Ho visto chi l'ha firmato", ha proseguito Jansa. "A inizio settembre la Slovenia organizzerà un dibattito nell'ambito del forum strategico di Bled sul futuro dell'Europa con varie tavole rotonde e in una di queste saranno invitati tutti i rappresentanti di tutti i gruppi politici europei e potranno confrontarsi nello spazio di una stanza. Non vuol dire che per forza ci saranno cambiamenti concreti, ma sarà l'inizio di uno scambio che permetterà di immaginarci il futuro dell'Europa. Ci sono differenze ma dobbiamo trovare un terreno comune", ha ribadito il premier sloveno. (Beb)