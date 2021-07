Scozia: ministra Finanze, sulla buona strada per revoca definitiva restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia è sulla buona strada per confermare la revoca delle restrizioni anti Covid prevista il mese prossimo. Lo ha riferito la ministra delle Finanze scozzese, Kate Forbes, ha affermato che il piano prevede che la Scozia passi al livello zero – quello che prevede la rimozione quasi completa delle restrizioni – il 19 luglio, in linea con l’Inghilterra, mentre la revoca definitiva avverrà il 9 agosto. Forbes ha affermato che i dati saranno attentamente monitorati, dopo che è stato rivelato che la Scozia ha i più alti tassi di Covid in Europa. (Rel)