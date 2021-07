Uzbekistan-Russia: colloquio tra presidenti Mirziyoyev e Putin, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo riferisce la presidenza di Tashkent, secondo cui i due leader hanno parlato in particolare della situazione in Asia centrale alla luce del deterioramento della sicurezza nel nord dell’Afghanistan. Negli ultimi giorni, infatti, i talebani hanno preso il controllo di diversi distretti lungo il confine settentrionale afgano, spingendo inoltre alla fuga militari e combattenti filogovernativi verso Tagikistan e Uzbekistan. Sul tema, i due presidenti hanno condiviso la necessità di un coordinamento più intenso tra le parti. Mirziyoyev e Putin hanno parlato anche del rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione in campo economico e commerciale.(Res)