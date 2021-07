Ue-Slovenia: premier Jansa, serve concentrazione sulle questioni a livello strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza slovena di turno dell'Ue si vuole concentrare sulle questioni a livello strategico per l'Unione. Lo ha detto oggi il premier sloveno Janez Jansa dinanzi ai deputati del Parlamento europeo a Strasburgo. A questo proposito Jansa ha citato le relazioni con la Russia, con la Cina e le relazioni transatlantiche "ma anche quelle con l'Africa sub-sahariana", dove esiste un altro grado di povertà e una facile coltura per il terrorismo. "Queste sfide devono essere al centro dei nostri dibattiti", ha detto Jansa aggiungendo che sono previsti a tale proposito due importanti vertici nei prossimi mesi. "La prima riunione è con i Paesi dei Balcani occidentali in Slovenia e speriamo di vedere delle svolte concrete", ha detto il premier di Lubiana. Al centro della presidenza slovena, ha aggiunto Jansa, sarà anche il partenariato orientale. "Tratteremo la questione del partenariato orientale, tutto nello spirito di una relazione più approfondita per compiere dei passi avanti , con l'obiettivo di non essere nei prossimi decenni ostaggi di conflitti", ha dichiarato Jansa. (Beb)