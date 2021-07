Recovery: Franco, occasione importante ma non una panacea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta un’occasione importante per dare impulso al Paese, ma non è da considerare come la panacea per tutti i problemi strutturali della nostra economia: piuttosto va immaginato come uno dei componenti di una più ampia strategia di politica economica per rendere il Paese più dinamico. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi).(Rin)