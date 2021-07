Municipio Roma XII: Picone (Lega), piazza Carlo Forlanini disastro M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveva essere un importante intervento di riqualificazione per superare anni di insicurezza e degrado, ancor di più per l'adiacente scuola a piazza Carlo Forlanini". È quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII. "A nulla sono valse le nostre segnalazioni - aggiunge - soprattutto sulla recinzione che non consente di proteggere gli accessi. Dopo un mese dall'inaugurazione i cittadini ci segnalano accessi di sbandati anche a cancellate chiuse ma soprattutto prato e piante secche perche' manca l'irrigazione e un controllo di gestione del parco. In tempi non sospetti avevamo chiesto di risolvere proprio l'annosa questione della gestione dell'area sovrastante, consapevoli che il rischio di vanificare questo intervento era alto. Purtroppo sì sta andando in questa direzione. Questo è il risultato di una Amministrazione che dietro gli annunci social cela in realtà inefficienze gravi ai danni dei cittadini. Ennesimo triste esempio di soldi buttati", conclude.(Com)