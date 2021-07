Omofobia: Cirinnà (Pd), Lega ha gettato maschera, mediazione non c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte al tentativo del presidente Ostellari di "privare completamente di tutele le persone trans eliminando l’espressione 'identità di genere', mi auguro che tutte le forze che hanno votato il ddl Zan alla Camera facciano quadrato attorno al testo". Lo dichiara in una nota la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. "Finalmente la Lega ha gettato la maschera e si è capito che non vogliono questa legge facendo di tutto per affossarla. Chi si presta a questo gioco allo sfascio, sulla pelle delle persone, ne sarà responsabile", aggiunge. (Com)