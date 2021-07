Russia: An-26 caduto in Kamchatka è stato trovato spezzato in due parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo An-26 scomparso questa mattina al largo delle coste della penisola russa della Kamchatka è strato trovato spezzato in due parti: parte della fusoliera è stata identificata sul pendio della collina Pyatibratka, mentre un’altra in mare, a quattro chilometri dalla costa. Lo ha riferito il capitano Nikolai Voskresenskij, capo ufficio stampa delle forze di difesa aerea della Flotta russa del Pacifico. "Una parte della fusoliera si trova sul pendio della collina Pyatibratka, la seconda è stata vista in mare a circa 4 chilometri dalla costa", ha detto Voskresenskij. (Rum)