Toscana: domani presentazione mostra Social-e

- La mostra "Social-e! Immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco" sarà presentata domani alle 13 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour 4). L'esposizione che si terrà al palazzo mediceo di Seravezza (Lu) e che segna la riapertura dello storico edificio patrimonio Unesco dopo gli importanti interventi di climatizzazione delle sale, è uno degli eventi espositivi di maggior rilievo della stagione estiva in Versilia. L'inaugurazione avrà luogo sabato 10 luglio alle ore 18.30 con apertura al pubblico da domenica. Alla conferenza stampa intervengono il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, Valentina Salvatori e Giacomo Genovesi, vicesindaco e assessore alla promozione e valorizzazione del territorio di Seravezza, la curatrice della mostra Nadia Marchioni, Massimo Cirulli, presidente della Fondazione Cirulli di San Lazzaro di Savena (Bo) che ha dato in prestito le opere in mostra, Margherita Cirulli, responsabile comunicazione Fondazione Cirulli e Stefano Roni dell'ufficio stampa della Fondazione Terre Medicee di Seravezza. (Ren)