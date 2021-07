Sardegna: immunità di gregge forse entro il 10 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 settembre è la data che, secondo la piattaforma Covidtrend potrebbe sancire l'immunità di gregge per la popolazione residente in Sardegna. Per quella data, infatti, si stima che l'80 per cento dei sardi dovrebbe essere immunizzato. Una scadenza che, secondo il portale Gedi su elaborazione di "Vaccini per tutti" by onData, potrebbe essere spostata di qualche giorno, esattamente al 10 settembre, due settimane dopo l'obiettivo fissato da Ats e Regione che puntavano all'immunità di gregge per metà agosto. Intanto nell'isola sono attese per questa settimana 53.800 dosi di siero Pfizer e 24 mila di Moderna. La campagna vaccinale sarda fa registrare 15.510 somministrazioni nelle ultime 24 ore, 12.148 richiami e 3.362 prime dosi. La media di vaccinazioni negli ultimi sette giorni è di quasi 16mila al giorno. I sardi che hanno ricevuto almeno una dose o la monodose sono il 55,54 per cento della popolazione, mentre quelli che hanno anche seconda dose il 32,89 per cento. Resta da sempre da risolvere il nodo degli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose. (Rsc)