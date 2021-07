Serbia-Kosovo: nuova tappa di dialogo tecnico il 7 luglio a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 7 luglio a Bruxelles una nuova tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina. Lo ha reso noto il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Petar Petkovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rts". Petkovic ha detto che Belgrado solleverà la questione della sicurezza della popolazione serba insieme ad altri temi, come quello delle persone scomparse e del settore energetico. La Serbia e i serbi del Kosovo "non vogliono un conflitto congelato", ha detto lo scorso 22 giugno il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso di una seduta straordinaria del Parlamento in cui ha esposto una relazione sul dialogo Belgrado-Pristina. "Il popolo serbo in Kosovo non vuole un conflitto congelato, vive incomparabilmente più duramente della gente nel resto della Serbia e vuole che i negoziati esistano", ha affermato Vucic sottolineando che "l'unica soluzione possibile" è una soluzione di compromesso. (segue) (Seb)