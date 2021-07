Kosovo-Serbia: inviato Usa Palmer, Pristina obbligata a creare associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha assunto l'obbligo di creare l'associazione dei comuni a maggioranza serba. Lo ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, parlando all'emittente "Rtv21" durante una sua visita nella regione. Secondo Palmer, questa sarà anche la linea scelta dall'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado Miroslav Lajcak, in quanto Bruxelles pretenderà che le parti si attengano al principio del diritto internazionale "pacta sunt servanda". "L'associazione dei comuni serbi è un obbligo che il Kosovo ha preso e che deve rispettare", ha dichiarato Palmer secondo cui, nonostante la sentenza della Corte costituzionale kosovara contro questo sviluppo, "ci sono certamente dei meccanismi per attuarla nel rispetto della Costituzione". (segue) (Alt)