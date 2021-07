Kosovo-Israele: premier Kurti riceve lettera dall'omologo Bennett

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha ricevuto una lettera di risposta dopo quella inviata all'omologo israeliano Naftali Bennett. "Israele sarà lieta di assistervi nella protezione dei monumenti di valore culturale universale", dichiara Bennett nella lettera secondo cui tale lavoro è importante anche per trasformare tali siti in luoghi turistici. "Abbiamo una grande esperienza con i nostri siti culturali in Israele, specialmente a Gerusalemme", ha dichiarato il premier israeliano informando Kurti della volontà di condividere le proprie conoscenze su tale tematica. Il premier israeliano ringrazia infine il governo di Pristina per l'apertura dell'ambasciata kosovara a Gerusalemme. (segue) (Alt)