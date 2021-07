Balcani: Forum di Dubrovnik prende il via il 9 luglio, focus su impatto della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 9 e il 10 luglio il Forum di Dubrovnik nell'omonima città della Croazia. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'evento, la 14ma edizione si concentrerà quest'anno sugli effetti della pandemia di Covid-19 a livello globale ed in particolare sulle relazioni geopolitiche. La discussione si snoderà attraverso tre panel: Smascherare la geopolitica di un mondo dopo la pandemia; La comunità internazionale e i Balcani occidentali: come porre fine alla quarantena; Unione europea, Iniziativa dei tre mari e 17+Cina: come sostenere la crescita economica e lo sviluppo sociale dell'Europa centrale e orientale. Il Forum verrà aperto dal premier croato Andrej Plenkovic e conterà la presenza dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, dell'Alto rappresentante designato per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, e dei ministri degli Esteri di Malta, Slovacchia, Slovenia, Albania, Grecia, Repubblica Ceca, Montenegro, Macedonia del Nord e Lettonia. Sarà infine presente l'inviato dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (Seb)