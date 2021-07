Credito: Patuelli (Abi), no a rigidità su Npl, occorrono tutte le misure necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non giovano a nessuno gli eccessi di rigidità, anacronistici con la pandemia, come la nuova definizione di default e il nuovo calendario di deterioramento e svalutazione dei crediti che sono stati pensati ben prima del Covid. Così Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), durante l’assemblea odierna. “Per i nuovi crediti deteriorati e deteriorandi occorrono tutte le misure che sono state utili per ridurre quelli preesistenti”, ha detto.(Rin)