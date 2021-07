Russia: Covid, Ungheria premia ministro dell'Industria per ruolo nella fornitura di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, è stato premiato dall’Ungheria per il suo contributo alla campagna vaccinale magiara contro il coronavirus. Lo afferma il portale d'informazione “Hvg”. A consegnargli l’onorificenza a Ekaterinburg è stato oggi il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Budapest “ha ricevuto due milioni di dosi di Sputnik V e ne ha usate il 99 per cento, in altre parole quasi un milione di persone è stato vaccinato”, ha detto Szijjarto. Senza il sostegno russo “non saremmo stati in grado di condurre la campagna vaccinale più rapida dell’Unione europea, con la vaccinazione del 65 per cento della popolazione adulta”, ha continuato il capo della diplomazia magiara. (Rum)