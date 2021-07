Ue: Michel, i confini lituani sono confini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini della Lituania sono i confini dell’Europa. Lo ha scritto in un messaggio su Twitter Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. “L’Ue ha deciso sanzioni contro la Bielorussia e continua a lottare per la promozione dei nostri valori”, continua il messaggio di Michel. Il presidente del Consiglio europeo afferma che “potete contare sull’Ue per ulteriore sostegno alla Lituania e alla sua gente”. Michel si è recato stamane al confine lituano assieme alla premier locale Ingrida Simonyte. All'inizio del mese, il Paese baltico ha dichiarato l'emergenza per l'eccesso di migranti illegali dalla Bielorussia. (Sts)