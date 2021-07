Balcani-Ue: von der Leyen, spero che presidenza slovena dia impulso a processo adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto di sperare che con la presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea si sia in grado di dare impulso al processo di adesione per Albania e Macedonia del Nord. Lo ha detto in aula a Strasburgo del Parlamento europeo. "La Slovenia è anche una porta d'accesso ai Balcani occidentali. Spero che con la presidenza slovena saremo in grado di dare impulso al processo di adesione dell'Albania e della Macedonia del Nord. È nel nostro interesse. E per l'Europa, una promessa fatta deve essere una promessa mantenuta", ha aggiunto. (Beb)