Etiopia: fonti stampa, obiettivo dei tigrini è aprire corridoio con il Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) hanno più di 9 mila prigionieri di guerra etiopi e fino a 30 mila militari di riserva in attesa di unirsi ai combattimenti dal vicino Sudan se il conflitto con le truppe federali non prenderà una nuova piega. Lo scrive il "Financial Times", che in un articolo dedicato al conflitto tigrino prova a fotografare la situazione delle forze in campo nella regione settentrionale, dove il conflitto prosegue di fatto dallo scorso 4 novembre, data in cui il premier Abiy Ahmed ha lanciato un'offensiva nel Tigrè per reagire all'attacco di una postazione frontaliera federale nella regione settentrionale. "Militarmente non c'è alcun problema a conquistare il Tigrè occidentale", ha detto un funzionario del Tplf al "Ft", precisando che l'obiettivo dell'offensiva tigrina "è ora cercare di aprire il corridoio con il Sudan". Secondo funzionari sudanesi contattati dal quotidiano, Khartum non ha interesse ad essere coinvolto in una guerra in Etiopia, anche se dalla fine dello scorso anno i due Paesi si sono affrontati per il possesso di alcuni terreni agricoli al confine. Le relazioni tra Khartum e Addis Abeba sono inoltre tese per il progetto della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), mega che ha trovato nei mesi l'opposizione dei Paesi a valle, Egitto in testa, e per il cui riempimento anche il Sudan ha assunto una posizione prudente. (segue) (Res)