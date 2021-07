Etiopia: fonti stampa, obiettivo dei tigrini è aprire corridoio con il Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana il Tplf ha accettato il cessate il fuoco proclamato dalle autorità di Addis Abeba e ha imposto le sue condizioni affinché questo venga rispettato anche dalle Forze di difesa del Tigrè (Tdf), braccio armato del Tplf. In una dichiarazione pubblicata su Twitter dal portavoce tigrino, Getachew Reda, il Tplf accusa la "cricca fascista" del primo ministro Abiy Ahmed di aver avviato "una campagna genocidaria per sterminare il popolo tigrino" e chiede come condizione per rispettare il cessate il fuoco che le milizie Amhara - alleate di Addis Abeba - e le truppe eritree si ritirino e "tornino ai loro territori prebellici", che nella regione venga garantito un accesso incondizionato agli aiuti umanitari, nonché la piena fornitura di servizi essenziali come elettricità, telecomunicazioni, banche, sanità e istruzione. Nel richiedere che le autorità tigrine destituite vengano ripristinate, i membri del Tplf sollecitano quindi l'istituzione da parte delle Nazioni Unite di un organismo indipendente per indagare sui crimini di guerra e chiedono di creare un'entità internazionale per supervisionare l'attuazione di qualsiasi accordo di cessate il fuoco. Viene infine richiesto il rilascio di tutti i leader politici di etnia tigrina e dei membri della Tdf detenuti nelle carceri del Paese dall'avvio della guerra. (segue) (Res)