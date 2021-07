Etiopia: fonti stampa, obiettivo dei tigrini è aprire corridoio con il Sudan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il Tplf aveva in un primo momento rifiutato l’offerta di cessate il fuoco avanzata dal governo di Addis Abeba dopo la riconquista di Macallè da parte delle forze tigrine, chiedendo il ritiro delle truppe eritree prima di accettare un eventuale accordo. Nell'annunciare un cessate il fuoco immediato e unilaterale nella regione del Tigrè, il governo federale ha precisato che la misura durerà fino alla fine della stagione della semina, a settembre. “Il governo ha la responsabilità di trovare una soluzione politica al problema”, ha detto il capo dell’amministrazione provvisoria del Tigrè, Abraham Belay, aggiungendo che alcuni elementi all’interno dell’ex partito di governo del Tigrè sono disposti a impegnarsi con il governo federale per un accordo. La riconquista di Macallè e delle principali città del Tigrè da parte del Tplf rappresenta un’importante svolta nel conflitto, dal momento che da giorni le truppe tigrine erano date in avanzata in diverse aree del Tigrè dopo aver lanciato una controffensiva contro le forze federali etiopi e quelle eritree loro alleate. (Res)