Credito: Visco, classificazione prestiti contro incrementi repentini delle svalutazioni

- Una corretta classificazione dei prestiti e il conseguente adeguamento delle rettifiche di valore sono essenziali in quanto preservano la trasparenza dei bilanci e consentono di evitare possibili repentini incrementi delle svalutazioni su crediti nel momento in cui si dovesse verificare una crescita delle insolvenze. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “Permane tuttavia, sotto questo aspetto, una marcata eterogeneità, sia tra gli intermediari significativi sia tra quelli meno significativi: per verificare in che misura queste disparità sono giustificate da fattori oggettivi la Bce e la Banca d’Italia hanno avviato approfondimenti, con particolare attenzione ai finanziamenti alle imprese dei settori più colpiti dalla pandemia”, ha spiegato, sottolineando per le banche la necessità di attivarsi per distinguere “i debitori in temporanea difficoltà ma con buone prospettive di recupero da quelli che con ogni probabilità non riusciranno a rimanere sul mercato”. “Per i primi, infatti, sono auspicabili operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti che favoriscano il recupero dell’attività: ne beneficerebbe anche la capacità delle imprese di accedere ai mercati dei capitali e di attrarre validi partner industriali in grado di sostenerne il rilancio”, ha concluso.(Rin)