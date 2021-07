Ue: von der Leyen, lavoreremo con presidenza slovena nonostante differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea lavorerà con la presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea nonostante le differenze. Lo ha detto in Parlamento europeo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Lavoreremo con la presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea, nonostante le nostre differenze, per fornire risultati", ha detto. "Ma il modo in cui usciamo dalla crisi è legato alla questione della fiducia. Anche i contribuenti dell'Ue si preoccupano, poiché alla fine finanziano la nostra ripresa. Quindi invito la Slovenia a continuare l'importante lavoro sui fascicoli sullo stato di diritto", ha continuato. (Beb)