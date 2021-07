Omofobia: Meloni, da Fd'I mozione per impegnare governo a chiedere condanna Ue per Stati che prevedono reato omosessualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha presentato in Parlamento una mozione per impegnare il governo ad andare in Europa per chiedere che la Ue condanni apertamente gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di cooperazione culturale". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: "Sono ben 69 le nazioni che, spesso in virtù dell'applicazione della legge coranica, prevedono pene variabili da un anno fino all'ergastolo e alla pena capitale. Vedremo in Parlamento come si esprimeranno i cosiddetti 'paladini dei diritti Lgbt', che oggi chiedono di censurare le leggi approvate da Stati sovrani solo perché governati da governi a loro lontani ma che finora sono rimasti in silenzio quando si parla di difendere gli omosessuali in queste Nazioni. Basta ipocrisia", conclude.(Com)