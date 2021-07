Credito: Visco, riforme influenzeranno gestione dei crediti deteriorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni la gestione dei crediti deteriorati sarà anche influenzata dalle riforme programmate sul fronte della giustizia civile: accrescere l’efficienza dell’amministrazione giudiziaria e ridurre la durata dei procedimenti è uno degli obiettivi del Pnrr, che prevede l’assunzione di personale specializzato che sarà impiegato in apposite strutture di sostegno all’attività dei giudici, il rafforzamento della digitalizzazione del sistema e la semplificazione delle procedure. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “Queste riforme rappresentano un’importante occasione per migliorare il contesto istituzionale entro cui si svolge l’attività d’impresa, con benefici per il processo di riallocazione delle risorse all’interno dell’economia”, ha detto.(Rin)