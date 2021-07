Recovery: Conte (Leu), applicare Zes a aree ambientali protette al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Applicare le misure di sostegno fiscale e di semplificazioni previste per le Zone economiche speciali anche alle aree ambientali protette, in particolare del Mezzogiorno, in modo da sostenere imprese, investimenti, start up innovative su territori di grande interesse ecologico". Lo ha chiesto il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, con un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto semplificazione, in discussione nelle Commissioni Affari cosituzionali e Ambiente della Camera dei deputati. Conte ha aggiunto: "I territori delle aree ambientali protette, in particolare al Sud hanno grosse potenzialità economiche nella cultura della transizione ecologica. Potenzialmente, con fonti rinnovabili, biodiversità, economia circolare, turismo responsabile ed esperienziale, tutela ambientale, possono contribuire da protagoniste allo sviluppo sostenibile che ci viene chiesto dall'Unione europea con il Next Generation Eu e che è parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza". (segue) (Ren)