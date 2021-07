Recovery: Conte (Leu), applicare Zes a aree ambientali protette al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Conte ha proseguito "Per spingere, però, su investimenti e iniziative di impresa bisogna agire con leve di sostegno fiscale ed economico e con misure di semplificazione. Per questo chiedo che tutto il pacchetto di interventi previsti per legge per le Zes sia applicato anche alle Zea, le zone economiche ambientale". Quindi il parlamentare Leu ha aggiunto: "Parliamo del perimetro di parchi naturali, lungo la dorsale degli Appennini, in quell'incrocio tra collina e mare, paesaggio e cultura, che messo in rete e stimolato in maniera adeguata può essere un vero volano di sviluppo per il Mezzogiorno, nell'ambito dei valori del Green New Deal voluto da Unione europea e governo". (Ren)