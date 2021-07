Venezuela: Alleanza Gavi a "Nova", al lavoro per risolvere mancata consegna vaccini anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza Gavi, che coordina insieme all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) il meccanismo Covax, “è al lavoro per risolvere il prima possibile” la mancata consegna dei vaccini anti Covid-19 al Venezuela. Lo ha dichiarato a “Nova” un portavoce dell’alleanza, ente di cooperazione mondiale tra soggetti pubblici e privati che dichiara lo scopo di assicurare l'immunizzazione per tutti. La risposta arriva dopo le recenti dichiarazioni del presidente venezuelano Nicolas Maduro, il quale ha detto che il sistema Covax dell'Oms "ha disatteso le aspettative del popolo del Venezuela" non facendo arrivare a Caracas le dosi di vaccino promesse, e di avere chiesto all'agenzia di rimediare immediatamente o, in alternativa, la restituzione delle quote. (segue) (Vec)