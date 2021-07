Venezuela: Alleanza Gavi a "Nova", al lavoro per risolvere mancata consegna vaccini anti Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due mesi fa abbiamo effettuato il pagamento completo delle quote e non ci hanno ancora dato una risposta. Ho dato istruzioni alla vicepresidente, Delcy Rodriguez, per imporre a Covax l'invio dei vaccini o la restituzione del denaro. Basta presa in giro", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "O ci mandano i vaccini o sappiamo dove andare a comprarli", ha aggiunto il presidente avvertendo dei pericoli legati alla diffusione delle varianti Delta nei Paesi limitrofi. (segue) (Vec)