Venezuela: Alleanza Gavi a "Nova", al lavoro per risolvere mancata consegna vaccini anti Covid-19 (3)

- A giugno Maduro aveva detto che Caracas aveva completato il pagamento delle quote necessarie, annunciando l'arrivo di "milioni" di dosi di vaccini contro il nuovo coronavirus. La vicenda è oggetto da tempo di una controversia: alle denunce di inadempienza del Paese caraibico sulle quote da versare all'Oms, l'esecutivo ha risposto denunciando un ostruzionismo legato a motivi politici. Molta enfasi era stata data, in questo senso, alla denuncia fatta a inizio giugno dalla vice presidente Rodriguez. (segue) (Vec)