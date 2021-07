Venezuela: Alleanza Gavi a "Nova", al lavoro per risolvere mancata consegna vaccini anti Covid-19 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Caracas ha siglato nel settembre 2020 un accordo con Covax per la fornitura di un totale di 11.374.400 dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione al costo di 119.999.920 dollari (circa 100 milioni di euro). Maduro parla oggi della possibilità di vaccinare entro ottobre circa il 70 per cento della popolazione. "Ad oggi il Venezuela è arrivato a vaccinare 2.508.201 persone, che rappresentano l'11,4 per cento del totale. Tra luglio, agosto e settembre procederemo ad un'accelerazione della campagna vaccinale", ha detto in un intervento trasmesso da "Venezolana de television" (Vtv). (Vec)