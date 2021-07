Omofobia: Renzi a Ferragni, pronto a confronto se ha coraggio, politica non è like

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiara Ferragni entra nel dibattito sulla legge Zan "dicendo ai suoi 24 milioni di follower: 'Che schifo che fate politici', con la mia faccia". Lo sottolinea su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista. Dire che i politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di pregiudizi. Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito". L'ex premier quindi ribadisce che "la politica è serietà, passione, fatica: non è un like messo per far contenti gli amici" e si dice "pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie idee in un contraddittorio. Se ha questo coraggio, naturalmente". (Rin)