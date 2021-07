Imprese: Alstom presenta il piano strategico verso il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom, gruppo francese specializzato nell'industria ferroviaria, ha presentato il nuovo piano strategico: "Alstom in Motion 2025". È la "nostra risposta all'accelerazione storica dei bisogni di mobilità sostenibile e verde attraverso il mondo", ha spiegato Henri Poupart-Lafarge, presidente del gruppo. "Con l'acquisizione di Bombardier Transport, Alstom consolida le sue capacità industriali e commerciali in Germania, in America del nord, nel Regno Unito e nei paesi nordici, e vuole svilupparsi di più in queste regioni", spiega Alstom. Il piano strategico si basa soprattutto sul rafforzamento dell'offerta attraverso Bombardier Transport e della mobilità sostenibile. "Gli investimenti nella ricerca e sviluppo saranno considerevolmente rafforzati", spiega Alstom. Il gruppo prevede tra i 550 e i 600 milioni di euro tra il 2024 e il 2025.(Frp)