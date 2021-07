Credito: Visco, piccole banche commerciali tradizionale faticano ad adattarsi al nuovo contesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sistema bancario italiano non mancano intermediari di medie e piccole dimensioni in grado di competere sul mercato grazie alla loro capacità di innovare: incoraggianti segnali di vitalità emergono in alcuni casi dalla creazione di nuove banche con modelli di business innovativi, strutture operative snelle e costi contenuti, sistemi informativi avanzati; in altri, dall’azione di intermediari tradizionali che, comprendendo per tempo l’esigenza di conseguire guadagni di efficienza adeguati a rimanere sul mercato, si attivano con piani industriali solidi e lungimiranti, o decidono di aumentare la scala della propria operatività mediante operazioni di aggregazione. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “In questo panorama rimane tuttavia non trascurabile il numero di piccoli intermediari che faticano ad adattarsi al mutamento del contesto esterno: i problemi sono concentrati prevalentemente tra gli istituti con modelli di attività tipici della banca commerciale tradizionale, e non è da escludere che nel prossimo futuro si verifichino casi di crisi”, ha detto, spiegando che gli effetti della recessione si aggiungono a difficoltà strutturali derivanti da modelli di attività non sostenibili e da carenze nel governo societario che abbiamo più volte invitato, spesso non adeguatamente ascoltati, a superare.(Rin)