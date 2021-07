Credito: Visco, Fondo tutela depositi strumento efficace per gestire crisi bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi del Fondo interbancario di tutela dei depositi possono costituire uno strumento efficace per la gestione delle crisi di banche di medie e piccole dimensioni, per le quali in base agli attuali orientamenti a livello comunitario la procedura di risoluzione non risulta applicabile. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “La priorità riconosciuta ai fondi di garanzia per i recuperi in liquidazione può rendere peraltro impossibile il rispetto del criterio del minor onere, in base al quale l’intervento preventivo o alternativo deve risultare meno costoso rispetto al rimborso dei depositi protetti”, ha detto.(Rin)