Sardegna: l'8 luglio il via alla VII edizione di Cagliari Film Festival (2)

- Monica Maurer, regista che lega il suo nome all'imponente lavoro di costruzione di un archivio dedicato alla questione palestinese, aprirà la serata di sabato 10 luglio: alle 20,30, in dialogo con Alessandra Piras, parlerà del concetto zavattiniano di fare cinema documentaristico e del cinema d'urgenza concepito come "interrogazione" permanente. Saranno poi proiettati alcuni brani di diversi suoi lavori. Nella seconda parte della serata (alle 22) focus sulla famiglia di Giuseppe Pinelli, con la proiezione in prima regionale del documentario Pino. Vita accidentale di un anarchico di Claudia Cipriani (Italia, 2019, 60'). Scritto dalla stessa Cipriani insieme a Niccolò Volpati e a Claudia e Silvia Pinelli, questo lavoro ripercorre la vita e la vicenda di Giuseppe Pinelli, l'anarchico ritenuto implicato nella strage di piazza Fontana e morto nel dicembre 1969 cadendo da una finestra della questura. Il punto di vista della narrazione è quello delle due figlie, coautrici della sceneggiatura. Saranno presenti la regista e Nicolò Volpati, tra i fondatori della Ghiro film, piccola realtà indipendente che si occupa di documentari e realizzazione di video musicali e spot sociali. Domenica 11 luglio il sipario su questo primo lungo fine settimana del festival si chiude alle 20,30 con la proiezione di Cosa resta della rivoluzione (Francia, 2018, 88') della regista francese Judith Davis, una commedia dolce- amara che indaga sul lascito del Sessantotto. (Rsc) (Rsc)