Sicilia: domani incontro Regione-scuola con Musumeci e Lagalla

- Docenti e studenti a scuola di "identità siciliana", per diffondere la storia e la cultura tradizionale della Sicilia. Sono centinaia i docenti siciliani coinvolti in attività formative e numerosi i progetti proposti dalle scuole per raggiungere l'obiettivo fissato dal governo Musumeci di promuovere "la valorizzazione e l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado", come previsto dalla legge regionale 9 del 2011. I risultati raggiunti dalle azioni messe in campo dalla Regione saranno illustrati ai giornalisti domani alle 11.30, a Palazzo Orleans, in Sala Alessi, dopo la seduta del tavolo tecnico dell'identità siciliana istituito dalla giunta regionale. Interverranno l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, dai docenti universitari Giovanni Ruffino e Giuseppe Barone, dal preside del liceo Umberto I di Palermo, Vito Lo Scrudato, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. (Ren)