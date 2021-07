Recovery: Brunetta, con il Pnrr è finito il letargo, adesso c'è il risveglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del Pnrr "è finito il letargo, adesso c'è il risveglio". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Forum "Cantiere Innovazione". "Il Pnrr non è altro che un contratto tra noi e la Commissione europea", ha detto il ministro, "con una montagna di soldi per l'Italia: 235 miliardi". Di questi, "circa 70 miliardi, è a fondo perduto". In cambio di questa montagna di soldi, "c'è un programma di riforme da attuare in tempi definiti" ha spiegato Brunetta, "le prime sono state scritte, approvate nei tempi prescritti e presentate in Parlamento". Quello della credibilità e della fiducia è "un asset invisibile", ma "che sta già producendo effetti senza aver speso un euro. Ed entro la fine del mese arriveranno i primi 25 miliardi di anticipo". (Rin)