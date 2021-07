Imprese: Visco, strategie aziendali non possono prescindere da assetti di governo societario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di idonee strategie aziendali di lungo periodo non può prescindere dall’adozione di robusti assetti di governo societario che assicurino un’adeguata composizione degli organi di amministrazione e controllo, un’efficace dialettica al loro interno ed elevati livelli di qualità degli esponenti aziendali. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi all’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “Le banche devono sfruttare i prossimi rinnovi degli organi di governo per cogliere i rilevanti benefici di un’attenta selezione dei propri esponenti: sugli azionisti, a cui competono le nomine, ricade, nel loro stesso interesse, la responsabilità di esercitare i diritti sociali con la consapevolezza che l’obiettivo di un giusto ritorno economico del capitale investito non può essere conseguito senza una attenta gestione dell’intermediario da parte degli organi dirigenti”, ha detto, sottolineando un miglioramento della qualità nella composizione dei consigli di amministrazione delle banche italiane. “Ci sono però ampi margini di miglioramento che devono essere colti: la diversità all’interno degli organi, accrescendo il confronto e la dialettica nei processi decisionali, contrasta il rischio di visioni parziali e di concentrazioni di potere, e rafforza la capacità di perseguire strategie efficaci”, ha aggiunto. (Rin)