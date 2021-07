Covid: von der Leyen, Ue sta riducendo il divario vaccinale con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta riducendo il divario tra le campagne vaccinali anti Covid tra Unione europea e Usa. Lo ha detto in aula plenaria la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "La nostra campagna di vaccinazione rimane cruciale" e "la nostra perseveranza è stata ripagata", ha detto. "Ad aprile eravamo ancora indietro del 25 per cento rispetto agli Stati Uniti in termini di adulti a cui è stato somministrato almeno una dose. Oggi il divario si è ridotto al 5 per cento e si sta chiudendo", ha aggiunto. "Ma non prendiamoci in giro. Il tasso di vaccinazione varia notevolmente tra gli Stati membri. La variante Delta si sta diffondendo. E troppe dosi di vaccino giacciono inutilizzate nei frigoriferi. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi", ha continuato. "Vaccinazioni significa protezione. Vaccinazioni significa libertà. La prova vivente di ciò è il fatto che 250 milioni di europei hanno ora scaricato i loro certificati digitali Ue. Questo è un enorme successo", ha ricordato von der Leyen. (Beb)