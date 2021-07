Recovery: Brunetta, insieme al Pnrr serve processo di appropriazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "c'è bisogno di un processo di appropriazione collettiva dei progetti e dello spirito del Next Generation Eu". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Forum "Cantiere innovazione. "Con il solo Piano tecnocratico delle milestones e dei controlli non si va da nessuna parte" ha affermato Brunetta, "serve il sogno, serve trasferire il Piano dal governo alle famiglie, alle imprese, ai corpi intermedi. Serve calarlo nel vissuto quotidiano delle persone, attraverso le università e i territori. Questo è il sogno". (Rin)