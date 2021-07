Grecia: atterrato a Rodi il primo volo operato da Air France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia, all'aeroporto internazionale Diagoras dell'isola greca di Rodi è atterrato un volo operato dalla compagnia aerea francese Air France. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", il volo Parigi-Rodi è atterrato nell'isola greca trasportando 132 passeggeri. La tratta sarà ora operata da Air France tre volte a settimana. Nella giornata di ieri il direttore di Air France per la Grecia, Dinos Katsiotis, ha avuto un incontro con il direttore della società Fraport per l'aeroporto di Rodi, Athanassios Anifantis, convenendo che questa nuova tratta aerea rappresenta un messaggio importante anche per il rilancio del turismo dopo la pandemia del Covid-19. (Gra)