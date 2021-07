Valle d'Aosta: giovedì conferenza stampa Lavevaz su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’assessorato della sanità, salute e politiche sociali e l’azienda Usl hanno comunicato che, giovedì alle ore 14, nella sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale, ad Aosta, si terrà una conferenza stampa per illustrare le ultime novità riguardanti la campagna vaccinale in Valle d’Aosta. Interverranno il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, l’assessore alla sanità, salute e politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse e, per l’azienda Usl, il direttore generale pro tempore Marco Ottonello e il direttore sanitario Guido Giardini. (Ren)