Energia: fonti stampa, riunione Opec+ potrebbe svolgersi nel fine settimana

- Continuano i negoziati informali fra i partecipanti all'accordo Opec+ e un incontro fra i Paesi membri potrebbe aver luogo alla fine della settimana. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” una fonte in una delle delegazioni che partecipano ai colloqui. “I negoziati non si sono interrotti. Per quanto riguarda l'incontro, i partecipanti sostengono la ripresa anticipata dei colloqui e ritengono, con un alto grado di probabilità, che possano avvenire alla fine della settimana. Penso che si troverà un consenso trovato. Si tratta di un mercato comune, problemi comuni ed è necessario prendere delle decisioni”, ha detto la fonte, secondo cui un potenziale ritiro degli Emirati Arabi Uniti non è un tema su cui valga la pena soffermarsi. "Sì, il processo negoziale è difficile, ma i problemi sono risolvibili", ha aggiunto la fonte.(Rum)