Germania: ministro Esteri Maas favorevole a revoca restrizioni Covid

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è espresso a favore della revoca di tutte le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in Germania, non appena tutti nel Paese avranno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione. “Ciò è prevedibile nel corso di agosto”, ha affermato Maas nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “se tutti in Germania hanno un appuntamento per la vaccinazione, non vi è più alcuna giustificazione legale o politica per alcuna restrizione” anticontagio. (Geb)