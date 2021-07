Roma: sorpreso a irrigare piantagione di canapa indiana, arrestato 66enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo, l’uomo, che non si aspettava di essere stato scoperto, ha trovato i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, appostatisi in attesa tra gli alberi. I militari si sono recati successivamente presso l’abitazione dell’arrestato, dove hanno trovato 100 grammi di marijuana suddiviso in tre contenitori, verosimilmente frutto delle prime piante giunte a maturazione, oltre a circa 500 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento in dosi. L’arrestato è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. (Rer)